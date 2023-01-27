Trabzonspor, Hatayspor’a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

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Yeni Hatay Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i 1-0, İstanbulspor’u da 4-0’lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.

Son 4 deplasman maçında 2 puan alabildi

Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Kayserispor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi.

Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-1 ve Corendon Alanyaspor’a 5-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavili ekipte Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları bulunuyor.