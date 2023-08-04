Trabzonspor hazırlık maçında farklı galip

Hazırlık maçında 1461 Trabzon FK ile karşılaşan Trabzonspor, karşılaşmadan farklı galip ayrıldı.

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Trabzonspor, TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçında 5-0 yendi. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Denswil, Benkovic, Hüseyin, Siopis, Orsic ve Fernandez ile Teknik Direktör Nenad Bjelica’nın dinlendirdiği Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok forma giymedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’daki kampta 5 maç oynayan Trabzonspor, Türkiye’de 2’nci maça çıktı.

Slovenya’daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan’ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Rabotnicki’yi 4-1, NK Triglav Kranj’ı ise 4-0 yendiği maçın ardından kampı tamamlayarak kente dönmüştü.

Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz’da Yunanistan’ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı ise 3-1 kaybetmişti.

Stat: Ortahisar Yavuz Selim

Hakemler: Tolga Sancak, Yiğit Çam, Azem Zorlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 62 Taha Tepe), Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Ali Şahin Yılmaz (Dk, 62 Salih Malkoçoğlu), Arif Boşluk (Dk. 62 Emirhan Zaman), Eren Elmalı (Dk. 62 Serkan Asan), Kourbelis (Dk. 46 Doğucan), Bakasetas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Bardhi (Dk. 46 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Teklic), Trezeguet (Dk. 62 Abdurrahman Bayram), Gomez (Dk. 46 Enis Destan)

1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut (Dk. 46 Ömer Kahveci), Abdulkadir Korkut, Tarık Tekdal (Dk. 46 Buğrahan Karslı), Ümit Kurt, Rüzgar Eser Bostan, Tunahan Ergül, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk. 84 Muhammet Seymen Aslan), Atalay Yıldırım (Dk. 46 Safa Kınalı), Behlül Aydın (Dk. 84 Taha Can Velioğlu), Ali Han Tunçer, Enes Karakuş

Goller: Dk. 19 Eren Elmalı, Dk. 23 Gomez, Dk. 52 Trezeguet, Dk. 74 Enis Destan, Dk. 82 Kerem Şen (Trabzonspor)