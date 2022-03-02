Trabzonspor her yılın 61. gününü ‘Dünya Kasketliler Günü’ ilan etti

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor'un başarılarla dolu tarihinin sembolü olarak kabul edilen kasket, bordo mavililerin yıllar sonra yeniden şampiyonluğa hazırlandığı 2021-22 sezonunda yeniden ön plana çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ligin ilk devresinde kazandığı maçlardan sonra takmaya başladığı kasket şampiyonluğun sembolü haline geldi. Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yılın 61'inci gününe karşılık gelen 2 Mart tarihini ‘Dünya Kasketliler Günü’ ilan etti.

‘KASKET YALNIZCA AKSESUAR DEĞİL, DURUŞTUR'

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından, kulübün efsane başkanları Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda, “Bizim için “kasket” yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. İlk şampiyon teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yla başlayan, bir başka büyük isim; Özkan Sümer'le devam eden bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Kasket Trabzonspor'un bir halk takımı olduğunu söyler. Bizim hocamız da taraftarımız da kasket takar. Hepimizin yüreği Trabzonspor için atar. Kasket samimiyettir. Dürüstlüktür. Vefadır kasket. Geçmiş ile gelecek arasında bir duygu köprüsü, nesiller arası bir selamdır. Trabzonspor camiası olarak, her yılın 61’inci gününü Dünya Kasketliler Günü ilan ediyoruz. Camia olarak başımızın üstünde yeri olan tüm değerlere sahip çıkıyor; taraftarlarımızı ve tüm futbolseverleri kasket takarak bu değerlere verdikleri önemi göstermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.