Trabzonspor idmanında sürpriz misafir

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Beşiktaş derbisinin ardından 32. haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı. Hazırlıkların ilk gününde kaleci Uğurcan Çakır idmana oğlunu da getirdi.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Trabzonspor’un Beşiktaş maçı sonrası ilk idmanına kaleci Uğurcan Çakır, 1 buçuk yaşındaki oğlu Kuzey’i de getirdi. Futbolcuların kucağından inmeyen minik misafir idmana renk kattı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ilk idmanda bordo-mavililer iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı denge çalışmaları yaptı. 5’e 2 ve geniş alan oyunları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.