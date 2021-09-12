Trabzonspor ile Galatasaray sezonun ilk büyük maçında

Ev sahibi Trabzonspor, zorlu rakibini yenerek 4’te 4 yapmak istiyor. En son Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray ise deplasmanda 3 puan arıyor.

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Süper Lig'de sezonun ilk büyük mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadelede ev sahibi ekip, müthiş bir giriş yaptığı sezonda 4'te 4 yapmayı planlıyor. Milli maç arası öncesi Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Teknik Direktör Fatih Terim'in öğrencileri ise zorlu rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

CİMBOM'DA BEŞ EKSİK

Sarı-Kırmızılılarda bugün 5 oyuncu Trabzonspor deplasmanında görev alamayacak. Galatasaray'da tedavisi devam eden Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli forma giyemeyecek. Kerem Aktürkoğlu'na hareketi sonrası TFF tarafından verilen cezası devam eden Marcao da Fırtına karşısında yok. Trabzon'de ise Gervinho ve Djaniny'nin oynamama ihtimali var.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar Ie, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, A. Ömür, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Morutan, Cicaldau, Halil

Stat: Medical Park

Saat: 20.00

Hakem: Ali Palabıyık

LİGDE GALATASARAY ÖNDE

İki ekip arasında 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 müsabakanın 59’unu Galatasaray, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 171 gol atarken, bordo-mavililer ise 147 golle karşılık verdi.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42’sini Galatasaray, 31’ini ise Trabzonspor kazandı. 23 karşılaşmada da galip çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 124, bordo-mavililer ise 110 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, İstanbul’daki karşılaşma ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZON’DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon’da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi ekip, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, sahasındaki 48 maçta Galatasaray’ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 defa mağlup ederken, 11 karşılaşma berabere bitti. Ayrıca iki takım da 59’ar gol kaydetti.