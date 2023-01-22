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Trabzonspor-İstanbulspor (Canlı Yayın)

Süper Lig'de zirve yarışına dahil olmak isteyen Trabzonspor ile küme düşme potasından kurtulmaya çalışan İstanbulspor karşı karşıya geliyor...

Yayınlanma: 18:41 - 22 Ocak 2023 Güncellenme:
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Trabzonspor-İstanbulspor (Canlı Yayın)

Süper Lig 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, şampiyonluk yarışına dahil olma umudunu korumak için kritik bir mücadele oynayacak. Küme düşme hattındaki İstanbulspor ise, lige tutunmak için zorlu deplasmandan puanlarla ayrılma peşinde. Saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trabzonspor-İstanbulspor maçının canlı yayın anlatımı:

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