Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Konyaspor maçında devleşti

Süper Lig 6. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlarken, kaleci Uğurcan Çakır performansıyla maça damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Trabzonspor’un 25 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Konyaspor karşısında yaptığı kurtarışlarla takımının mağlup olmasının önüne geçti. Konya’daki mücadeleyi 2-2’lik beraberlikle tamamlayan bordo mavililer, 8. dakikada 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı hanesine yazdırdı ve yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. İlk yarıda ve özellikle ikinci yarının son anlarında yaptığı kritik kurtarışlarla Konyaspor’a geçit vermeyen milli kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı 8 net kurtarışla Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısını egale etmeyi başardı.

Uğurcan Çakır, İH Konyaspor karşısında yaptığı 8 kurtarışla Trabzonspor’un bir puana ulaşmasında başrol oynadı! #beINSPORTS pic.twitter.com/RCGKCR1iF9 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 23, 2021

İLHAN PALUT’TAN UĞURCAN ÇAKIR’A ÖVGÜ

Uğurcan Çakır, bu sezon bir maçta en fazla kurtarış yapan iki kaleciden biri oldu (8-Ertuğrul Taşkıran). Maçtan sonra takım arkadaşları Uğurcan Çakır’ı tebrik etti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da maçtan sonra yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır’ın performansına dikkat çekerken, “90 dakika golü arayan bir takım olduk. Kaliteli son vuruşlar yapmamamız, Uğurcan’ın da ekstra performansıyla sahada galibiyet alamadan ayrıldık” dedi.

SOSYAL MEDYADA UĞURCAN ÇAKIR FIRTINASI

Öte yandan Konyaspor deplasmanında yenilgiden kurtulan Trabzonspor, deplasmanda yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren Uğurcan Çakır hakkında şu yorumlar yapıldı:

Uğurcan neden en iyisi olduğunu ispatladı . İnanılmaz — (@asndl91) September 23, 2021

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor taraftarı ve Uğurcan Çakır’ın ailesi ne kadar gurur duysalar azdır. Dünya çapında bir kaleci. Premier Lig’de büyük 6 takım dışında başka bir takıma giderse üzülürüm. pic.twitter.com/Mjr2vnwF77 — TRT Spor (@trtspor) September 23, 2021

Konyaspor 31 şut atmış Trabzonspor kalesine. Uğurcan insan üstü performans vermeseydi 5-1 falan biterdi maç. — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) September 23, 2021

Ugurcan neler yapıyor

Neler kurtarıyor yine — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) September 23, 2021

Maçın şokundan yeni yeni çıkıyorum. Çok büyük oynadı çok. Eyvallah Uğurcan. pic.twitter.com/lATHjp5kJU — BernardoTSilva (@volkanatik_10) September 23, 2021