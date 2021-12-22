Trabzonspor kar altında çalıştı

Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden kar altında başladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, 25 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile son buldu. Kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım Cuma günü yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.