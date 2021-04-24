CANLI | Trabzonspor-Karagümrük

Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Bu karşılaşma öncesinde 4. sıradaki Trabzonspor’un 60, 9. sıradaki Karagümrük’ün ise 50 puanı bulunuyor.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

En son galibiyet 34 gün önce

Trabzonspor, Süper Lig’de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Sivaspor ve Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi; Kayserispor, Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken hanesine ise 5 puan yazdırdı.

En uzun seri 42 yıl önce

Süper Lig’de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor rakibine yenilmedi

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig’de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Trabzonpor, rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle İstanbul’da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.