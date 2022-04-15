Lider Trabzonspor, Karagümrük’e takıldı: 1-1

Ligdeki son 3 maçında 7 puan kaybeden Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü de geçemedi: 1-1. Bordo-mavili takım ilk yarısını geride kapattığı maçta ikinci yarıdaki büyük baskısında sadece 1 gol bulabildi! Liderin son 4 maçında kaybettiği puan 9 oldu.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor’un büyük baskı kurduğu maçta Karagümrük 45+5’te Biglia’nın serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor ikinci yarıda birçok pozisyona girdi, aradığı golü ise 58. dakikada Vitor Hugo ile buldu. Brezilyalı stoper ayrıca 76. dakikada direğe takıldı.

Karagümrük de 77 ve 90+3. dakikalarda Trabzonspor kalesinde direklere takıldı. Bordo-mavili takım 30 şutta 6 isabet bulurken, 15 korner kullandı.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor 73 puana yükselirken, Karagümrük de haftayı 47 puanla 10. sırada tamamladı.

Ligin 34. haftasında Karagümrük, 23 Nisan Cumartesi günü Konyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise aynı gün saat 20.30’da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

HAMSIK VURDU, VIVIANO…

18. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı! İlk kez gole çok yaklaşan bordo-mavili takımda Hamsik ceza sahası dışında Visca’dan gelen pasta topa gelişine güzel vurdu. Bu şutu kaleci Viviano son anda korner çeldi.

ÖNCE FAUL, SONRA PENALTI SON OLARAK SERBEST VURUŞ!

İlk yarının son anlarında, duraklama dakikaları oynanırken Karagümrük tehlikeli geldi. Sol kanattan Levent Mercan ceza sahasına girerken, Yusuf Erdoğan’ın faulüyle yerde kaldı.

Hakem Umut Meler ilk önce pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti. Yan hakeminin uyarısıyla hakem penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında faulün dışarıda olduğu belirlendi ve Karagümrük serbest vuruş kazandı.

45+5’te topun başına geçen Biglia, çok şık bir vuruşla topu filelere gönderip Karagümrük’ü 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR BASKILI BAŞLADI

İkinci yarıda ise Trabzonspor fırtına gibi başladı. Oyuna 7. dakikada sakatlanan Hüseyin’in yerine giren Yusuf Erdoğan ile Cornelius’un yerine Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme girdi.

PERES KAÇIRDI

Trabzonspor ikinci yarının başlamasıyla rakip kalede büyük baskı kurdu. Birçok pozisyonu harcayan Trabzonspor şutlarını savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada Nwaekame sol kanattan uzak direğe orta yaptı. Boş pozisyonda sağ kanattan bindiren Peres, kale önünde çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.

61. GOL VITOR HUGO’DAN

Trabzonspor’un aradığı beraberlik golü 58. dakikada kaldı. Yapılan ortada Visca topu Denswill indirdi, Hollandalı oyuncunun şutunda dönen topu Vitor Hugo tamamladı: 1-1.

HUGO BU KEZ DİREĞE TAKILDI

76. dakikada Trabzonspor yine sol kanattan yapılan ortada tehlikeli oldu. Vitor Hugo ortaya çok iyi yükselerek vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü. Ardından topu takip eden Denswill, Viviano’ya faul yaptığı gerekçesiyle korner kararı iptal edildi.

KARAGÜMRÜK DE DİREĞE TAKILDI

Karagümrük de bir dakika sonra direği geçemedi! 77. dakikada Samet’in sol ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan dondu kaldı ancak top direkten oyuna geri döndü. Pesic dönen topta şut çekti ancak bu kez ofsayt bayrağı kalktı.

90+3’TE YİNE DİREK

Karagümrük kullandığı kornerde bir kez daha direği geçemedi. Caner Erkin’in ortasında Burak Bekaroğlu kafa vuruşuyla gönderdiği topta direği geçemedi.