Trabzonspor-Kasımpaşa (Canlı Yayın)
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, lige ara verilmeden önce üst üste 5 maç kazanan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı yayın anlatımı ve tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligde farklı şekilde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, son 5 maçını kazanan ve 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde lider Trabzonspor’un 54 puanı bulunurken, Kasımapaşa 27 puana sahip.