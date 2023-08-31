Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul’a gitti: 5 oyuncu eksik
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamlayarak galibiyet için sahaya çıkacak.
Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla İstanbul’a gitti.
Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 13.30’da son antrenmanını yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, saat 17.00’de havayoluyla İstanbul’a hareket etti.
ABDURRAHMAN KAFİLEDE; 5 OYUNCU EKSİK
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kadrosunda yer almadı. Kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan takım, altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram’ı da kadroya dahil etti.
Trabzonspor’un 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer buldu:
Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Denswil, Benkovic, Baniya, Hüseyin, Larsen, Arif, Mehmet Can, Abdülkadir, Bakasetas, Kerem, Doğucan, Bardhi, Göktan, Visca, Teklic, Abdurrahman, Umut, Fountas, Enis. (DHA)