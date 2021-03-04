Trabzonspor Kasımpaşa’yı Bakasetas ile yıktı! Yarışa inatla devam…

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı cebine koydu… Geçtiğimiz hafta 7 maçlık serisi Fenerbahçe karşısında bozulan bordo mavililer zirve yolundaki inadını İstanbul’da sürdürdü.

Ligde üst üste aldığı puanlarla ilk 4 sıraya tırmanan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Kasımpaşa’yı da 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Karadeniz ekibi hızlı başlayan maçta 24’üncü dakikada Djaniny ile öne geçti. Brecka’dan topu kapan Djaniny, şık bir çalımla ceza sahasına sokulup kaleci Ertuğrul’un bacakları arasından topu filelere gönderdi.



YUSUF ERDOĞAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

38’de Kasımpaşa penaltıdan beraberliği yakaladı. Ev sahibi, Trabzonsporlu Berat Özdemir’in ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen eski Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan topla Uğurcan Çakır’ı ayrı köşelere göndererek durumu 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda galibiyet için inanılamz fırsatlar kaçıran Trabzonspor, Nwakaeme-Ekuban ikilisiyle yüzde yüzlük pozisyonlarda kaleci ve direği geçemedi.

BAKASETAS YİNE ATTI, 3 PUANI GETİRDİ

Bordo mavililer’de kilidi açan isim yine Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas oldu. Savunma arkasına atılan topa hareletlenen Djaniny’nin vuruşunda kaleciden seken top kaleye yöneldi. Kasımpaşa savunması topu çizgiden çıkarttı. Seken topla buluşan Bakasetas, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor forması ile çıktığı 7’inci maçta 4’üncü golünü atan Bakasetas’ın bu golü 3 puanı getirdi. Kasımpaşa’ya karşı çıktığı son 5 maçın 4’ünde golü bulan yıldız orta saha İstanbul’da galibiyetin mimarı oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51’e çıkarıp lider Galatasaray’ın tökezlediği haftada puan farkını 6’ya indirdi. Kasımpaşa ise 29 puanla 14’üncü sırada kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlayacak, Kasımpaşa işe deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak.

İŞTE KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR…

90+4′ Yunus’un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Afobe’nin vuruşu yandan auta gitti. 82′ Trabzonspor’da Baker, Djaniny yerine son bölümde oyuna dahil oldu. Bakasetas, Trabzonspor forması ile çıktığı 7. maçta 4. golünü kaydetti. GOL! Trabzonspor Bakasetas ile yeniden öne geçti: 1-2. Savunma arkasına atılan topa hareletlenen Djaniny’nin vuruşunda kaleciden seken top kaleye yöneldi. Kasımpaşa savunması topu çizgiden çıkarttı. Seken topla buluşan Bakasetas, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 61′ DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe düşen topu Djaniny indirdi. Nwakaeme yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. 59′ ERTUĞRUL MÜTHİŞ ÇIKARDI! Sol kanattan yapılan ortada ön direkte topu kontrol etmeyi başaran Ekuban’ın şutunda kaleci Ertuğrul topu müthiş bir refleksle çeldi. 54′ Hajradinovic ceza sahası dışından sol ayağı ile uzak köşeye doğru şutunu çekti. Uğurcan sağına çok iyi uzanıp gole izin vermedi. 52′ Sol kanattan Hajradinovic’in ön direğe doğru yaptığı sert ortada kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti. İkinci yarı Kasımpaşa’nın santrası ile başladı. 45+3′ İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. 45′ Bakasetas’ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Djaniny’nin arka direğe havalandırdığı topa Nwakaeme kafayı vurdu. Kasımpaşa savunması topu çizgiden çıkarttı. Bu pozisyon için ofsayt bayrağı da havaya kalktı. Nwakaeme’nin kafa vuruşunu yaptığı sırada Djaniny ofsayt pozisyonunda yakalandı. GOL! 39′ Penaltı atışında beyaz noktaya gelen eski Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan topla Uğurcan Çakır’ı ayrı köşelere göndererek durumu 1-1’e getirdi. PENALTI! 38′ Kasımpaşa, Trabzonsporlu Berat Özdemir’in ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. GOL! Trabzonspor 24’üncü dakikada Djaniny’nin golüyle 1-0 öne geçti. Brecka’dan topu kapan Djaniny, şık bir çalımla ceza sahasına sokulup kaleci Ertuğrul’un bacakları arasından topu filelere gönderdi. 10′ Varga’nın pasıyla sol kanatta harekletlenen Haddadi, ceza sahasına sokuldu. Rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Yusuf’a çıkarttı. Yusuf vuruşunu yapmadan önce savunma araya girdi. 4′ Hajradinovic’in ceza sahasının dışından sol çaprazdan vuruşunda Uğurcan topu güçlükle çeldi. Seken topu Varga tamamlamak istedi. Ama topu üstten auta gönderdi. Mücadele Trabzonspor’un santrası ile başladı…



STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Brecka, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Varga (Dk. 86 Anıl Koç)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Ekuban (Dk. 89 Afobe), Bakasetas, Nwakaame (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)

GOLLER: Dk. 39 Yusuf Erdoğan (P) (Kasımpaşa) – Dk. 24 Ekuban, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor) –

SARI KARTLAR: Hadergjonaj (Kasımpaşa) – Djaniny, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

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