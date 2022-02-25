CANLI | Trabzonspor Kayserispor maçı | Süper Lig 27. hafta

Trabzonspor Kayserispor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! 14 puan farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor, haftanın açılış maçında formda rakibini mağlup edip yenilmezliğini 11 maça çıkarmak istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Bu karşılaşma öncesinde lider Trabzonspor 63 puana sahip, Kayserispor ise 38 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ile Kayserispor ile 50. kez karşı karşıya… İki takım arasında oynanan 49 maçta bordo-mavililerin 30, konuk ekip Kayserispor’un ise 7 galibiyeti bulunurken 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON’DAKİ MAÇLAR

Bordo-mavililer, rakibine attığı 91 gole karşılık kalesinde 49 gol görürken, sahasında oynadığı 24 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Trabzonspor, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.