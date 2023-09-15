Trabzonspor Koita’nın sözleşmesini feshetti! Sivasspor transferi açıkladı…

Trabzonspor Fode Koita'nın sözleşmesini feshetti. 32 yaşındaki Gineli golcü Sivasspor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor, Fode Koita’nın sözleşmesini sona erdirdiğini açıkladı ve tecrübeli oyuncuya 1.1 milyon Euro’luk fesih bedeli ödeyeceğini duyurdu. Koita, Sivasspor ile anlaşarak yeni takımına transfer oldu.

Transfer döneminin son gününde hareketli anlar yaşayan EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor’dan Fode Koita’yı kadrosuna dahil etti. Bordo-mavili ekip, kadro planlamasında yer vermediği 32 yaşındaki Gineli golcünün sözleşmesini feshederek Sivasspor’a gönderdi.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sivasspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “EMS Yapı Sivasspor’umuz, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ise, Fode Koita’nın 2024 yılında sona erecek olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı ve bu fesih için Koita’ya 1.1 milyon Euro ödeyeceğini duyurdu.

Fode Koita, Trabzonspor formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bu süreçte 1 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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