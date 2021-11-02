Trabzonspor kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Trabzonspor, TFF'nin aldığı tam kapasite seyirci kararından sonra lig ve kupada geçerli olacak kombine bilet satışına başlayacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun statlardaki seyirci sayısının yüzde 100’e çıkarmasının ardından Trabzonspor kombine bilet satışına başlayacağını duyurdu.

Bordo-mavililer, 3 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren taraftarlarına kombine satışını başlatacak.

450 LİRA İLE 9 BİN LİRA

Bilet fiyatları 450 lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Trabzonspor’un açıklaması şöyle;

“Medical Park Stadyumu'nda oynayacağımız Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021 – 2022 sezonu kombine bilet satışlarımız 3 Kasım 2021 Çarşamba günü 14.00 itibarıyla başlıyor.

Şu an için sadece Passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alabileceğiniz kombine biletlerimiz ilerleyen süreçte Passolig gişelerinden de satışa sunulacak.

Gişelerden kombine satışlarımız başladığında uygulanacak satış politikası ayrıca ilan edilecektir.

TRABZONSPOR’UN KOMBİNE FİYATLARI