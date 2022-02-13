Trabzonspor-Konyaspor maçının heyecanına kalbi dayanmadı
Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maçta bordo-mavili bir taraftarın kalbi durdu.
Süper Lig’in 25. haftasında lider Trabzonspor ile ikinci İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçın heyecanına, bir taraftar dayanamadı. 61 Saat’te yer alan habere göre kapalı gişe oynanan karşılaşmada 50 yaşındaki Eyüp E.’nin kalbi durdu.
Maç esnasında büyük heyecan yaşayan bordo-mavili taraftar, bilincini kaybetti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan taraftar, kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.