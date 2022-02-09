Trabzonspor kupada çeyrek finalde! Denizli’de 3 gol…

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo mavili formayla ilk maçına çıkan yeni transfer Kouassi attığı golle turu getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Altaş Denizlispor’u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Altaş Denizlispor, Trabzonspor’u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo – mavililere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Türkmen ve 77. dakikada Kouassi kaydetti. Denizlispor’un tek sayısı ise 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’ndan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı. Altaş Denizlispor ise kupaya veda etti. Trabzonspor’un yeni transferi Jean Evrard Kouassi, bordo – mavili formayla çıktığı ilk maçta ağları sarstı.

ENİS DESTAN İLK KEZ OYNADI

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Enis Destan ve Kouassi, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ise yedek kulübesinde yer aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem'in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.

23. dakikada Muhammed Eren'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir'in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.

30. dakikada Enis'in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Murat Cem'in rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışının sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Abülkadir'de kaldı.

54. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci son anda köşeden çelerek kornere gönderdi.

58. dakikada Özer'in yaptığı ortada topa kayarak vuran Mustafa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

77. dakikada ceza sahası dışından topu alan Berat'ın pasıyla buluşan Murat Cem, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Kouassi'ye bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2