Trabzonspor maçında kalbi duran taraftar hayatını kaybetti

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da takımı desteklemek için Akyazı Stadı'na giden Eyüp Yusuf isimli taraftar maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Trabzonspor’un kendi sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden ve maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan bir taraftar hayatını kaybetti.

Medical Park Stadyumunda oynanan maçta Trabzonspor, Edin Visca'nın attığı 2 golle İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın heyecanına dayanamayan Eyüp Yusuf (45) takımının ilk golünden sonra maraton tribününde fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan taraftar, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Trabzonspor taraftarları çok farklı, çok farklı bir profil. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturduğu bir taraftarımız var. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah rahmet eylesin diyorum”

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.