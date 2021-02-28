Trabzonspor maçının ardından Ali Koç: 2 günde yerden yere vurulabiliyorsunuz

Süper Lig’in 27’inci haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de başkan Ali Koç karşılaşmayı değerlendirdi. Teknik direktör Erol Bulut’a ve takıma karşı son günlerde yapılan eleştirileri değerlendiren Ali Koç, ”Sosyal medyaya göre hareket etseydik çok değişiklik yapardık” ifadelerini kullandı. Ali Koç bir basın mensubunun “Bugün Fenerbahçeli futbolcuları yolladınız, arkalarından el salladınız?” sorusu üzerine; “Arkalarından el salladık diyorsun, ne sallasaydık?” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları…

‘UĞURCAN’I TEBRİK EDERİM’

“İstatistiklere baktım, bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan’ı da tebrik ederim, iyi bir maç çıkardı. Devamlı iyi maçlar çıkarıyor. Öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe arması ve camiası için nasıl savaşılır onu gösterdiler. Gurur duydum.”

‘GEREKSİZ PUANLAR VERDİK’

”Zor bir haftaydı. Şubat ayı iki senedir bize hiç hayırlı gelmiyor. Bu sezon da bu ayda gereksiz puanlar verdik. Puanlarımızı etkileyen hakem hataları da oldu, bu gece o yüzden çok önemliydi. Bu hafta hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Arkadaşlarımla ziyaretlerimiz oldu. Trabzonspor, kendi sahasında çok zor bir ekip. Bizden beklenti düşükken 3 puan almak altın değerindedir. Çok güzel bir zemin vardı, bu yönden de kutluyorum.”

İlginizi Çekebilir Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası patlama 'Uzaydan bile penaltı...'

‘BİZİM CAMİAMIZ ÇOK TALEPKARDIR’

”Fenerbahçe Kulübü’nde başkan olmak, hoca olmak, sportif direktör olmak, futbolcu olmak çok zor. İki günde yerden yere vurulabiliyorsunuz, iki günde göklere çıkarılabiliyorsunuz. Fenerbahçe’de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız diğer camialara göre daha talepkar. Duygular bir anda en yükseğe çıkıp bir anda en dibe düşebiliyor. Biz sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklik yapardık.”

‘PUAN KAYBETSEK BİLE MEMNUN AYRILIRDIM’

“Alınan kararlar, ortak alınan kararlardır. Ne hoca tek başına karar alır, ne biz. Oturulur istişare edilir. Bizim için her futbolcumuz bir değerdir. Bugün kadroda olmazlar, yarın olurlar. Bugünkü futbolla Trabzon’a puan kaybetsek bile ben buradan memnun ayrılırdım. Fenerbahçe arması için nasıl savaşılacağını bugün futbolcularımız gösterdi”

İlginizi Çekebilir Erol Bulut: Herkes eşit gibi durmasa da...

‘TRABZONSPOR’UN YOLU AÇIK OLSUN’

“Trabzonspor kulübüne, Ahmet Ağaoğlu’na ve yöneticilere, buraya geldiğimiz andan itibaren gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederim. Trabzonspor’un da yolu açık olsun. Onlara da şans ve başarı diliyorum.”