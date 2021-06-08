Trabzonspor, Marek Hamsik transferini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarla istediği Marek Hamsik, EURO 2020 sonrasında bordo-mavili takıma katılıyor… Trabzonspor, her türlü konuda anlaştığı Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Slovak futbolcu 2 yıllık imza atarken sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Trabzonspor, Hamsik’e sezon başında 700 bin Euro imza parası ödeyecek.

Bordo-mavili takım, bu transfer için KAP’a resmi açıklamayı yaptı.

“Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir.

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MAREK HAMSİK’İN KARİYERİ

27 Temmuz 1987’de Slovakya’da dünyaya gelen Hamsik, 15 yaşındayken yetenekleriyle kendisini göstermeyi başarmış ve 2002 yılında Sloven Bratislava’ya transfer olmuştu.

Slovan Bristilava’nın A Takımı’nda sadece tek bir maça çıktıktan sonra Serie A ekibi Brescia’ya 17 yaşındayken imza attı.

2007’de ise 12 yıl boyunca formasını giyeceği Napoli’ye gitti. Slovak orta saha iki İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.

8 kez Slovakya’da yılın futbolcusu seçilen Hamsik, son olarak 3 aylık Göteborg macerasına atıldı. Merkez orta saha oyuncusu Temmuz ayında 34 yaşına girecek.