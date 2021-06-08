Trabzonspor, Marek Hamsik transferini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarla istediği Marek Hamsik, EURO 2020 sonrasında bordo-mavili takıma katılıyor… Trabzonspor, her türlü konuda anlaştığı Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Slovak futbolcu 2 yıllık imza atarken sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Trabzonspor, Hamsik’e sezon başında 700 bin Euro imza parası ödeyecek.
Bordo-mavili takım, bu transfer için KAP’a resmi açıklamayı yaptı.
“Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir.
.”
GLADYATÖR #Grande #MarekHamšík pic.twitter.com/pbdIXw6nYI
— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2021
27 Temmuz 1987’de Slovakya’da dünyaya gelen Hamsik, 15 yaşındayken yetenekleriyle kendisini göstermeyi başarmış ve 2002 yılında Sloven Bratislava’ya transfer olmuştu.
Slovan Bristilava’nın A Takımı’nda sadece tek bir maça çıktıktan sonra Serie A ekibi Brescia’ya 17 yaşındayken imza attı.
2007’de ise 12 yıl boyunca formasını giyeceği Napoli’ye gitti. Slovak orta saha iki İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.
8 kez Slovakya’da yılın futbolcusu seçilen Hamsik, son olarak 3 aylık Göteborg macerasına atıldı. Merkez orta saha oyuncusu Temmuz ayında 34 yaşına girecek.