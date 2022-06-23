Trabzonspor Marlon Santos için teklifini yaptı!
Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Marlon için Ukrayna ekibine resmi teklifini yaptı.
Marlon Santos transferinde sona geldi. Bordo- mavililer, Shakhtar Donetsk ile kiralama formülü üzerinde görüşmelere başladı.
FIFA, “Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak” kararını açıklamıştı. Bordo-mavililer de bu karar doğrultusunda 1 yıllığına kiralama teklifinde bulundu.
Transferin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.