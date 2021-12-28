Trabzonspor Mert Çetin’e talip! Fransa’dan da teklif var…

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Trabzonspor ve Fransa Lig 1 ekipleri talip oldu.

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2019 yılında Roma’ya transfer olan, sonrasına ise Hellas Verona’da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A’da 14 maça çıktı.

Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olacak Çetin’e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig’den de Trabzonspor’un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi. Özellikle Edgar Le’nin sakatlığı sonrası stoper arayışına giren bordo mavili takımda Mert Çetin de adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan Çetin’in ismi sezon başı Trabzonspor ve Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.