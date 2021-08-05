CANLI | Trabzonspor-Molde | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Trabzonspor Molde maçının canlı anlatımı Sözcü'de! Temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşısında rövanş için avantajlı skor arıyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile Molde karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetiyor.

İlk kez düzenlenen Konferans Ligi’ne bu turdan katılan Trabzonspor, Norveç ekibi Molde karşısında rövanş için avantaj arıyor. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde play-off turunda İtalya Serie A ekibi Roma ile karşılaşacak.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamsík, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omojiuanfa, Brynhildsen

AVRUPA’DA 136. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 51 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandırırken, kalesinde ise 185 gol gördü.

KONFERANS LİGİ’NDE İLK SEZON

2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa’nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3’ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç’in Molde takımıyla iki maç oynayacak. Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.