Trabzonspor, Nicolas Pepe’nin forma numarasını taraftarlara sordu

Trabzonspor, yeni transferi Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftarlara sorma kararı aldı. Taraftarlar, mobil uygulama üzerinden oy kullanarak Pepe'nin forma numarasını belirledi.

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Trabzonspor, Süper Lig’de yaptığı son transfer olan Nicolas Pepe’nin formayı hangi numarayla giyeceğini taraftarlara sordu.

Resmi fan token partneri Socios.com ile işbirliği içinde olan bordo-mavili ekip, bu kararı taraftarların oyuna bırakarak bir ilke imza attı. Socios.com uygulamasını indirip kulübün bazı kararlarına katkıda bulunan Trabzonspor fan token sahipleri, Pepe’nin forma numarasını 29 olarak belirledi.

Kulüp, Pepe’nin transferini duyururken bir tanıtım videosu paylaştı.

Bordo-mavili futbolcu ve teknik direktör Nenad Bjelica’nın da yer aldığı videoda, İngilizce olarak, “Bir gelecek hayal ediyoruz ve hayalimiz bizi dehşete düşürüyor. Onu anlayana kadar, ondan korkmayacaklar ve onu kullanıncaya kadar onu anlamayacaklar. Teori ancak bir yere kadar götürür. Böyle bir silahımızın olması ne kadar güvenli bilmiyorum. Ama başka bir seçeneğimiz yok.” ifadelerine yer verildi.