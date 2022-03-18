SPOR
Abone Ol

Trabzonspor Of’ta meşalelerle karşılandı

Trabzonspor bu akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için otobüsle Rize'ye hareket ettiği sırada yol güzergahındaki Of ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonspor Of’ta meşalelerle karşılandı

Trabzonsporlu Oflu Gençler Topluluğu tarafından yapılan meşaleli karşılamada güzel görüntüler ortaya çıktı. Karşılamada Trabzonspor lehine tezahüratlar yapıldı.

Soğuk havaya rağmen sahil yoluna Trabzonspor kafilesini karşılayan gençler futbolculara maç öncesi moral verdi. “Şampiyon Trabzon” tezahüratlarına otobüsün camından el sallayarak karşılık veren futbolcular Rize’ye doğru hareket etti.

Trabzonspor, 26 yıllık rekorunu yakalama peşinde İlginizi Çekebilir Trabzonspor, 26 yıllık rekorunu yakalama peşinde