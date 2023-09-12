Trabzonspor Ognjen Bakic transferini KAP’a bildirdi

Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha Ognjen Bakic'in transferini KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, serbest statüdeki Ognjen Bakic ile transfer görüşmelerine başladığını KAP’a bildirdi… Kadrosunu Pepe, Onuachu ve Mendy ile güçlendiren bordo mavililer teknik direktör Bjelica’nın NK Osijek’ten yakından tanıdığı 20 yaşındaki Ognjen Bakic’i de transfer etti.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın özel olarak alınmasını istediği Karadağlı oyuncu ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi oyuncunun maliyetini de açıkladı. İşte bordo mavililerden yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

KARADAĞ DOĞUMLU



Karadağ’ın Kotor şehrinde doğan Ognjen Bakic, 6 Ocak 2003 tarihinde doğdu. Karadağ uyruğuna sahip olan genç yetenek, gerçek adıyla Ognjen Bakić olarak bilinmektedir. Peofesyonel kariyerine OFK Grbalj U19 takımı ile başlamıştır.

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