Trabzonspor, Paul Onuachu’yu sezon sonuna kadar kiraladı

Trabzonspor, İngiliz Southampton Kulübünden Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kiralama bedeli ve oyuncunun garanti ücreti detayları haberimizde.

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Trabzonspor, İngiliz Southampton Kulübü’nden Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu’nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Southampton FC’ye geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 500 bin avro iki taksit halinde ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4’ü oranında ödeme yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek. Trabzonspor’un, Southampton’a ödeyeceği kiralama bedeli 1 milyon 500 bin avro olup, bu bedel iki taksit halinde ödenecek. Ayrıca, Onuachu’ya 1 milyon 742 bin 500 avro garanti ücret ödenecek ve menajerlik hizmet bedeli olarak brüt ücretin yüzde 4’ü oranında ödeme yapılacak. (AA)

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