Trabzonspor, Pepe’nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Arsenal'dan transfer ettiği Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Afrika futbol tarihinin bonservisine en çok ücret ödenen futbolcusu olan Nicolas Pepe ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Pepe, Trabzonspor’dan 1 sezon için 1.75 milyon Euro ücret alacak. Fildişili oyuncuya ayrıca 1.6 milyon Euro imza bedeli ödenecek.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır.”

Bordo-mavili ekip yıldız futbolcuyu Türkiye’ye getirmişti.

Geçtiğimiz sezonu Nice’te kiralık olarak geçiren Pepe, 28 maçta 8 gol kaydetti.