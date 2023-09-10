Trabzonspor, Pepe’nin maliyetini açıkladı
Trabzonspor, Arsenal'dan transfer ettiği Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Afrika futbol tarihinin bonservisine en çok ücret ödenen futbolcusu olan Nicolas Pepe ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Pepe, Trabzonspor’dan 1 sezon için 1.75 milyon Euro ücret alacak. Fildişili oyuncuya ayrıca 1.6 milyon Euro imza bedeli ödenecek.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır.”
Bordo-mavili ekip yıldız futbolcuyu Türkiye’ye getirmişti.
Geçtiğimiz sezonu Nice’te kiralık olarak geçiren Pepe, 28 maçta 8 gol kaydetti.