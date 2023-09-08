Trabzonspor, Pepe’yi Türkiye’ye getirdi

Trabzonspor'un Arsenal'dan transfer ettiği Pepe, resmi imzayı atmak için Türkiye'ye geldi.

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Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’ın 28 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Pepe’yi Türkiye’ye getirdi.

Sabaha karşı İstanbul’a özel uçakla inen Fildişili oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak. Bordo-mavili kulüp, Arsenal ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Pepe ilk açıklamasını Trabzonspor’un kendisi için gönderdiği özel uçakta yaptı. Bordo-mavililerin Twitter hesabından paylaşılan videoda Pepe, “Şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim” dedi.

Trabzonspor’un yeni transferinin sözleri şöyle;

“Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon”