Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşması oynanırken sahaya girmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Trabzonspor Kulübü, şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport Tav Antalyaspor maçında yaşanan “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Galatasaray’ın da ‘saha olayları’ sebebiyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü’nün 30.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 30.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 01.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KENAN ÖZER’in 01.05.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 02.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 01.05.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 01.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.