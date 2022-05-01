Trabzonspor şampiyon oldu Türkiye uyumadı

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm Türkiye'deki Trabzonspor taraftarları 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantileye Trabzonspor, taraftarlarını sokağa döktü. Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken, bordo-mavili taraftarlar tüm Türkiye’de şampiyonluk sevinci yaşadı.

İSTANBUL

Trabzonsporlu taraftarlar, İstanbul'da uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Unkapanı köprüsünde başlayan şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar meşaleler ve bayraklarla arabalarının içinden kutlamalar yaparken, köprü üstünde ve çevreyollarında uzun kuyruklar oluştu.

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor-Antalyaspor maçı öncesi Taksim Meydanı’nı doldurdu. Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.

Öte yandan Trabzonspor’un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı.

ANKARA

Ankara’da meydanlara akın eden binlerce bordo-mavili taraftar ise şampiyonluklarını doyasıya kutladı. Başkentin simge noktalarından olan Güvenpark’a akın eden Trabzonspor taraftarları renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Ellerindeki meşale ve bayraklarla Başkenti bordo-mavi renklere boyayan taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da coşkuyu en üst seviyeye taşıdı. Kemençe eşliğinde horon tepen Trabzonsporlular şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.

Şampiyonluktan ötürü çok mutlu olduğunu kaydeden taraftarlardan Ayşe Altınok, “Normalde Trabzon'da yaşıyorum. Her maçı da izledik. Burada çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyum. Abdullah Avcı'ya Bakasetas'ı ve bütün oyuncuları çok seviyorum. Eminim ki Trabzon'da çok büyük kutlamalar var ama burası da Trabzon'u aratmıyor” ifadelerini kullandı.

Bir diğer taraftar Osman Özkurtlu ise, “Bugün hakkımızla söke söke şampiyon olduk. Biz her zaman helal puanımızı aldık. Şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz” şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu olmaktan guru duyduğunu belirten Mithat Çavdar da, “Trabzonluların ve Trabzonluların en büyük günü. Tüm Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Ben Çankırlıyım. En büyük Trabzon” dedi.

İZMİR

İzmir'de de Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan bordo-mavili taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Kutlamalarda tulum eşliğinde müzik gösterileri yapan taraftarlar, bol bol horon teperek kolbastı oynadı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

ANTALYA

Taraftarlar Trabzon’da maçın sona ermesiyle ellerine aldıkları bayraklarla sokağa çıkarken, bazı minik taraftarlarda babalarının omzunda şampiyonluk sevincini yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, mücadelenin ardından meşaleler yakıp, horon teptikten sonra araçlarıyla şehirde konvoy gerçekleştirdi.

BURSA

Taraftarlar meydanlarda dev ekranlarla maçı izledi. Bordo mavi meşaleler ve hava fişek gösterisi ile devam eden kutlamaların gece boyu devam edeceği öğrenildi.

RİZE

Bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar’da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

KOCAELİ

Kocaeli'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu, kent merkezinde doyasıya yaşadı. Kocaeli'deki binlerce Trabzonsporlu taraftar sokaklara döküldü. Şehrin merkezi bir süreliğine bordo-maviye büründü. Çılgınlar gibi eğlenen bazı taraftarlar canlarını hiçe sayarak trafik ışıklarının ve tabelalarının üstüne çıktı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesindeki bordo-mavili taraftarlar kentin sahil dolgu alanına indi. Ellerindeki meşaleler ve Trabzonspor bayraklarıyla sahilde toplanan taraftar, burada horon oynayarak şampiyonluk hasretini doyasıya çıkardı.

Zaman zaman birden çok meşalenin yakıldığı şampiyonluk kutlamalarında Trabzonspor taraftarı adeta sahil alanı ateşe verdi. Meşalelerin yakılmasıyla ortalık toz duman kaplarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri karadan güvenlik önlemleri alırken, deniz polisi ekipleri de botla denizde güvenlik önlemleri aldı.

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra taraftarına şampiyon olma sevinci yaşattı. Tekirdağ'daki Trabzonspor taraftarı gece geç saatlere kadar şampiyon olmanın sevincini kutladı.

MARDİN

Trabzonspor taraftarı Mardin Kızıltepe Meydanı’nda şampiyonluğu kutlayarak tur attı. Bordo-mavili taraftarlardan Ercan İmamoğlu, yıllardır bu anı beklediğini ve gurur duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, “Ben şu an dünyada değilim, ağladım sevinçten gözyaşları döktüm. Gözyaşlarım kuru en çok oğluma sevindim. 2011’de yeni doğmuştu, kutlayamamıştık şu anda şenliklerle kutlayacağız” dedi.

Taraftarlardan Ramazan Aydın, sesinin kısıldığını belirterek çok heyecanlı olduğunu aktardı. Aydın, “Yıllardır şampiyonluğu bekliyoruz sesim kısıldı, bu duygu anlatılamaz. Mardin'de kutladık arkadaşlarla çok heyecanlıyım ne diyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Genç taraftar Zeyden Aydın ise maçın gergin geçtiğini son dakikalarda taraftarların sahaya inmesine rağmen maçı kazandıklarını vurguladı.

MANİSA

Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa’da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

AYDIN

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da çok sayıda taraftar sokaklara döküldü. Takımlarının 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluklarını kutlamak isteyen yüzlerce taraftar Atatürk Kent Meydanı’nda toplandı. Meşaleler yakıp, horon teperek takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

KARABÜK

Trabzonlular Karabük’te sokaklara dökülerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bordo-mavili taraftar 100. Yıl Mahallesi’nde maçın bitiş düdüğü ile birlikte meşaleler eşliğinde konvoy yaparak kentte şampiyonluk turu attı. Ellerinde bayraklarla Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı’nda toplanan yüzlerce taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar şampiyonluğun tadını saatlerce horon teperek geceniz ilerleyen saatlerine kadar doyasıya kutladı.