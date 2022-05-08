Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul’da kutluyor! Yenikapı’da müthiş kalabalık…

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kutlamaları İstanbul'a taşıdı. Bordo mavili binlerce taraftar Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.

Ümit GENÇ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’da taraftarlar yıllar sonra gelen bu büyük zaferi İstanbul’da Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutluyor. Bordo mavili taraftarlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’un çeşitli noktalarında organize olarak Yenikapı’ya doğru akın etmeye başladı.

30 Nisan’da Antalya maçı sonrası şampiyonluğunu ilan eden ve Trabzon meydandaki kutlamalarla dünya gündemine giren bordo mavili taraftarlar aynı coşkuyu İstanbul’da da yaşatmak istiyor.

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU DA KATILACAK

15.00’te başlayan etkinliklere yüz binlerce bordo mavili futbolsever akın etti. Gece geç saatlere kadar devam edecek bu büyük kutlamaya Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak.

Saat 20.45’ten itibaren havanın kararmasıyla bordo mavi neon bilekliklerle görsel bir şölen yaratmak için alanda toplanan Trabzonlular lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle geceyi süsleyecek.

KUTLAMALAR SEBEBİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Trabzonspor’un Yenikapı’da düzenlediği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nin kararıyla, Trabzonspor’un Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibarıyla, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.