Trabzonspor şampiyonluğu rekorla kutlayabilir!

Trabzonspor, takipçisi Konyaspor'un puan kaybı yaşamaması halinde bile 4 maç daha kazanırsa lig tarihinin en erken şampiyonu olacak.

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Göztepe’yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, mutlu sona yaklaşmaya bir adım daha attı. Bordo-mavililer, takipçisi Konyaspor'un bundan sonraki maçlarında puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha alırsa şampiyon olacak. Fırtına, bu senaryoya göre 4 karşılaşma daha kazanırsa 17 Nisan'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve bu başarıya en erken ulaşan ekip olacak.

Türkiye'de Süper Lig'de şampiyonluğunu en erken ilan eden takım rekoru Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.

TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Gaziantep FK (D)

Karagümrük

Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)

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