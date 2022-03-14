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Trabzonspor şampiyonluğu rekorla kutlayabilir!

Trabzonspor, takipçisi Konyaspor'un puan kaybı yaşamaması halinde bile 4 maç daha kazanırsa lig tarihinin en erken şampiyonu olacak.

Yayınlanma: 09:02 - 14 Mart 2022 Güncellenme:
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Trabzonspor şampiyonluğu rekorla kutlayabilir!

Göztepe’yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, mutlu sona yaklaşmaya bir adım daha attı. Bordo-mavililer, takipçisi Konyaspor'un bundan sonraki maçlarında puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha alırsa şampiyon olacak. Fırtına, bu senaryoya göre 4 karşılaşma daha kazanırsa 17 Nisan'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve bu başarıya en erken ulaşan ekip olacak.

Türkiye'de Süper Lig'de şampiyonluğunu en erken ilan eden takım rekoru Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.

TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI

  • Çaykur Rizespor (D)
  • Beşiktaş
  • Gaziantep FK (D)
  • Karagümrük
  • Adana Demirspor (D)
  • Antalyaspor
  • Hatayspor (D)
  • Altay
  • Başakşehir (D)
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