Trabzonspor şampiyonluğu rekorla kutlayabilir!
Trabzonspor, takipçisi Konyaspor'un puan kaybı yaşamaması halinde bile 4 maç daha kazanırsa lig tarihinin en erken şampiyonu olacak.
Göztepe’yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, mutlu sona yaklaşmaya bir adım daha attı. Bordo-mavililer, takipçisi Konyaspor'un bundan sonraki maçlarında puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha alırsa şampiyon olacak. Fırtına, bu senaryoya göre 4 karşılaşma daha kazanırsa 17 Nisan'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve bu başarıya en erken ulaşan ekip olacak.
Türkiye'de Süper Lig'de şampiyonluğunu en erken ilan eden takım rekoru Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.
TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI
- Çaykur Rizespor (D)
- Beşiktaş
- Gaziantep FK (D)
- Karagümrük
- Adana Demirspor (D)
- Antalyaspor
- Hatayspor (D)
- Altay
- Başakşehir (D)