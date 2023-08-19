Trabzonspor, Serkan Asan’ın Pendikspor’a kiralandığını duyurdu

Trabzonspor Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan’ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaştı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcuları Serkan Asan’ın, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Pendikspor’un, geçici transfer bedeli olarak kulübe 3 milyon lira+KDV ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, “Futbolcumuz Serkan Asan’ın, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin maaş ve diğer tüm hak edişleri Pendikspor AŞ tarafından ödenecektir.” ifadesi kullanıldı. (AA)