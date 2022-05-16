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Trabzonspor sezonu sahasında kaybetmeden kapattı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda sezonu yenilgisiz olarak kapatan tek takım oldu.

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Trabzonspor sezonu sahasında kaybetmeden kapattı

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında son iç saha maçını sahasının müsabakaya oynamaya elverişli olmamasından dolayı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım oldu.

Karadeniz ekibi, 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti. Bordo-mavililer attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü.

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