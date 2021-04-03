Trabzonspor, Sivasspor deplasmanıyla dönüyor

Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, milli ara dönüşünde bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dış sahada oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen (8G-4B) bordo-mavililer, zorlu maçtan da zaferle ayrılıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Fırtına, son 3 maçında 5 puan kaybetmişti. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet ve Abdulkadir Ömür, Berat Özdemir, Afobe ile kart cezalısı olan Djaniny de forma giyemeyecek.

Bu sezon ilk kez üst üste 3. maçını kazanmak isteyen Sivas'ta ise Caner, Appindangoye ve Muammer'in sakatlıkları geçti.

MUHTEMEL 11’LER

Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Boyd, Fajr, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus, Yusuf, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban

Saat: 16.00

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Mete Kalkavan