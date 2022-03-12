Trabzonspor taraftarı: ‘Ali Koç başkan, Trabzonspor şampiyon’

Süper Lig'de yıllardır hasret olduğu şampiyonluğa kavuşmak için gün sayan Trabzonspor, Göztepe galibiyetiyle birlikte hedefine bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor taraftarları, Göztepe maçının son anlarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u unutmadı.

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Süper Lig 29. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Trabzonspor, taraftarı önünde sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinledi ve şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaştı.

Lig tarihinde 38 yıldır şampiyon olamayan ve son olarak 1983-84 sezonu sonunda kupayı müzesine götürebilen Trabzonspor, Göztepe galibiyetiyle puanını 70’e yükseltti ve en yakın rakibi Konyaspor (1 maçı eksik) ile arasındaki farkı 18’e çıkarttı.

Göztepe maçının son anlarında şampiyonluk şarkıları söyleyen Trabzonspor taraftarı, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç’a gönderme yaptı. Bordo mavili taraftarlar, “Ali Koç başkan, Trabzonspor şampiyon” tezahüratı yaptı. Trabzonsporlu taraftarların bu tezahüratı sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.