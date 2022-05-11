Trabzonspor taraftarı, Altay maçının bilet fiyatlarına isyan etti

Trabzonspor taraftarı, İstanbul'da oynanacak Trabzonspor-Altay maçının bilet fiyatları nedeniyle bordo mavili yönetime tepki gösterdi.

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Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girmesiyle zeminin bozulduğunu söyleyen Trabzonspor Kulübü, Süper Lig 37. haftasındaki Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

Bordo mavili ekip, şampiyonluk kupasının İstanbul’daki maçta stada getirileceğini ve taraftarla buluşacağını açıkladı. Ancak Trabzonsporlu taraftarlar, Altay maçının bilet fiyatlarını görünce adeta yıkım yaşadı.

15 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelenin en ucuz bileti 500 TL, en pahalısı 4000 TL olarak belirlendi. Tribünlerin kategorilerine göre 1000 TL, 1250 TL ve 1500 TL’lik biletler de bulunuyor.

“SANIRIM STAT BOŞ KALSIN İSTİYORSUNUZ”

Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada kulübe tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar, fiyatların yüksek olduğu konusunda paylaşımlar yaptı. Kombinesi olan bir Trabzonspor taraftarı, “Kombinemiz var maç farklı yerde oynanıyor diye gidemiyoruz. Kombineleri iptal ediyorsunuz aktarım yapamıyoruz. Bilet fiyatları desen ateş pahası. Sanırım siz stat boş kalsın istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

BATI VIP: 4.000 TL

BATI ALT: 1.500 TL

BATI ORTA: 1.500 TL

BATI ÜST: 1.250 TL

DOĞU ALT: 1.000 TL

DOĞU ÜST: 1.000 TL

GÜNEY: 500 TL

KUZEY: 500 TL