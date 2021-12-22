Bu kez Halk Ekmek değil, Trabzonspor kuyruğu oldu!

Son günlerde Halk Ekmek büfelerinin ve döviz bürolarının önünde görmeye alışık olduğumuz kuyruklara bir yenisi eklendi. Trabzonspor kuyruğu...

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Spor Toto Süper Ligde 2021-22 sezonunun ilk yarısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşar adım giden Trabzonspor’un taraftarları, ligin 3. sırasında yer alan Medipol Başakşehir maçına büyük ilgi gösteriyor. Bordo mavili taraftarlar, ilk yarının Trabzon’da gerçekleşecek son düellosunu seyretmek için sabahın erken saatlerinde gişeler önünde kuyruk oluşturdu.

3 SAAT İÇİNDE YÜZDE 67’Sİ SATILDI

25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma için sabah 11.00’de satışa sunulan biletlerin yüzde 67’si 3 saat içerisinde tükendi.

“BU SENE O SENE”

Bilet almak için sırada bekleyen Fatmagül Gedikli, “Eşimle birlikte Samsun’da görev yapıyoruz. Sırf Trabzonspor’un maçını izlemek için Samsundan buraya geldik. Bilet almak için bekliyoruz. Bu sene çok iyi gidiyoruz” dedi.

Sabahın erken saatinde bilet almaya geldiğini fakat kalabalık olduğu için bilet alamadığını söyleyen Erkan Gülcan, “Öğle istirahatinde yine geldim, yine kalabalık var. Takıma, hocaya, başkana inanıyorum. Bu sene şampiyon olacağız. Taraftar da takımın yanında olduğu sürece bu işi sonuçlandıracağız. Bu senenin o sene olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Bilet kuyruğundaki taraftarlarda Celal Ekşi de, “Takımımızı destekleyeceğiz ve bu sene şampiyon olacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu maçta da hocamız ve takımımızla beraberiz” ifadelerini kullandı.

AVCI’DAN TARAFTARA ÇAĞRI GELMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene ‘İyi ki Trabzonspor var’ diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz” sözleriyle taraftarı stadyuma davet etmişti.