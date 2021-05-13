Trabzonspor taraftarından Sudanlı çocuklara 61 forma

Trabzonspor Yaylacıklılar Taraftarlar Derneği, ‘Trabzonspor 90 dakikadan fazladır’ sloganıyla Sudanlı çocuklara 61 adet forma gönderdi.

Trabzonspor Yaylacıklılar Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, “Bayram’da oradaki çocukları biraz olsun sevindirmek istedik” diyerek “Sudan’ın Haşabi Köyü’nde yer alan çocuklara 61 adet Trabzonspor forması gönderdik. Haşabi Köyü’de artık bizim kardeş köyümüz oldu. O formalarla birlikte maç yapacaklar. O bölgede Trabzonspor sevgisini ve tanıtımını en iyi şekilde yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.