Trabzonspor tarih yazdı

Bordo-mavililer, geçen sezondan bu yana hem lig tarihinde hem de deplasmanda en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı. 2.42 ile de ilk yarıdaki en iyi 3. puan ortalamasını yakaladı.

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Süper Lig'de Trabzon lider tamamladığı ilk yarıyı müthiş istatistiklerle kapattı. Bordo-mavililer, 19 maç sonunda topladığı 46 puanla ilk yarı sonunda 2.42 ortalamayı yakaladı. Bu, Fırtına'nın 1995-1996 (2.58) ve 2010-2011'in (2.47) ardından en iyi 3. ilk yarı ortalaması oldu. Trabzon devreye 14 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle girerken Teknik Direktör Abdullah Avcı döneminde 51 lig maçında 32 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 15 beraberlik elde etti.

DIŞARIDA MÜTHİŞ SERİ

TEKNİK Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, tarihindeki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırdı. Fırtına deplasmanda da 25 karşılaşmayla, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarındaki 20 maçlık yenilmezlik rekorunu da geride bıraktı. Trabzon bu grafiğiyle sezon sonunda şampiyonluğa göz kırptı.

YA EFECAN YA VISCA

ORTA sahanın sağını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da iki isim gündemde. Bordo-mavililerde bu bölge için ilk aday Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Edin Visca. Bu transferin zora girmesi durumunda alternatif isim Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Efecan Karaca. 32 yaşındaki futbolcu, kulübünde 286 karşılaşmada 28 gol, 50 asistle oynarken bu sezonun ilk yarısında ise 16 maçta 2 gol, 7 asistle oynadı.