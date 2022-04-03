Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve şampiyonluğu ilan edecekleri zamanla ilgili tarih verdi...

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Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden lider Trabzonspor, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğu ilan edecekleri günle ilgili tarih verdi. Abdullah Avcı’nın maç sonu açıklamaları:

“BEŞİKTAŞ HİÇ ÜÇLÜ OYNAMAMIŞTI”

“Ligimizin son şampiyonu, kadro zenginliğini korumuş bir kadroya sahip Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Bazen performans alamıyorsun, bunlar olur. Beşiktaş’a karşı rakip arkası koşular yapmaya çalıştık. Beşiktaş’ta çok etkin oyuncular var. Bu maçın zorluklarını biliyorduk. Beşiktaş hiç üçlü oynamamıştı. Çalıştırdığı takımlarda bu formasyonda neler yaptığı gibi analizlere bakarak hazırlık yaptık.”

“DİREKTEN DÖNEN TOP GOL OLSA…”

“Beklediğimiz gibi rakibimiz sahada pozisyon aldı. Bu formasyona karşı en etkili silahı rakip arkası koşular. İlk yarıda bazen oyuncularımız devreye giremedi. İkinci yarı oyunu istediğimiz yöne çevirdik. penaltı, sonrasında gol. Kırmızı karttan sonra yine golü aradık. Çıkış arayan takımlara karşı bu tip oyunlar normal. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. Fazla üretemedik ama son dakika direkten dönen top gol olsa galip gelebilirdik.”

“BİZ ŞAMPİYON OLUYORUZ ZATEN”

“Buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Taraftarımıza hazırlıkları için, gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. Çok güzel duygular bunlar. Ben kasket takıyorum. Çok gururlandım bugün. Duygusal tarafım çok fazla var. Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz.”

“RAMAZAN’IN SONUNDA…”

“Bu oyun çok kolay bir oyun değil. En yakın rakibe ciddi bir puan farkıyla öndeyiz. Lige şu an daha yakınız, kupa da var. Herhalde Ramazan’ın sonunda, bayram bu mutluluğu hep beraber yaşayacağız. Bayrakları yavaş yavaş çıkarsınlar. Bu süre çok azaldı. Bu mutluluğu hep beraber yaşayacağız.”

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