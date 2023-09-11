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Trabzonspor, transferin son günlerinde 3 yıldızı kadrosuna kattı

Transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor, Angers'ten Batista Mendy, Arsenal'den Pepe ve Southampton’dan Paul Onuachu'yu transfer ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Doğan GÜNDOĞDU
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Trabzonspor, transferin son günlerinde 3 yıldızı kadrosuna kattı

Transfer döneminde yaz ayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız imzalarıyla geçerken Trabzonspor eylülle birlikte atağa kalktı.

Bordo-mavililer özellikle Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından 3 önemli oyuncuyu kadrosuna katarak, şampiyonluk yarışındaki İstanbullu rakiplerine meydan okudu. Açılışı 4.4 milyon Euro bonservisle Angers'ten alınan Batista Mendy ile yapan Fırtına, 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Batista Mendy

BİR YILLIK İMZA ATTI

İkinci hamle ise ‘fırsat transferi' Pepe ile geldi. Arsenal'ın 2019'da 80 milyon Euro'ya aldığı Fildişi Sahilli kanat/forvet İngiliz ekibiyle sözleşmesini feshettikten sonra bonservis bedelsiz olarak 1 yıllık imza attı.

Nicolas Pepe

Pepe'ye 1 milyon 750 bin Euro maaş, 1 milyon 600 bin Euro imza ücreti olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin Euro ödenecek. 3. yıldız ise Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu. 2.01'lik Nijeryalı dev santrfor Trabzon'un yeni gol umudu olacak.

Paul Onuachu

KONTENJAN SORUNU

Yıldızları peş peşe kadrosuna katan Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.

OYUNCUMEVKİ
TeklicOrta saha
TrezeguetKanat
OrsicKanat
PepeKanat
ViscaKanat
FountasKanat
OnuachuSantrfor
KoitaSantrfor

Bordo-mavililer, kadroda düşünmediği Koita'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yeni transfer Orsic'in de lisansını çıkarmayacak. Yine yeni transferler stoper Fernandez ve orta saha Kourbelis'ten birinin ayrılığı da gündemde.

OYUNCUMEVKİ
DenswilStoper
J.FernandezStoper
BenkovicStoper
LarsenSağ bek
MendyOrta saha
KourbelisOrta saha
BakasetasOrta saha
BardhiOrta saha

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