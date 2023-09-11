Trabzonspor, transferin son günlerinde 3 yıldızı kadrosuna kattı

Transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor, Angers'ten Batista Mendy, Arsenal'den Pepe ve Southampton’dan Paul Onuachu'yu transfer ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Transfer döneminde yaz ayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız imzalarıyla geçerken Trabzonspor eylülle birlikte atağa kalktı.

Bordo-mavililer özellikle Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından 3 önemli oyuncuyu kadrosuna katarak, şampiyonluk yarışındaki İstanbullu rakiplerine meydan okudu. Açılışı 4.4 milyon Euro bonservisle Angers'ten alınan Batista Mendy ile yapan Fırtına, 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BİR YILLIK İMZA ATTI

İkinci hamle ise ‘fırsat transferi' Pepe ile geldi. Arsenal'ın 2019'da 80 milyon Euro'ya aldığı Fildişi Sahilli kanat/forvet İngiliz ekibiyle sözleşmesini feshettikten sonra bonservis bedelsiz olarak 1 yıllık imza attı.

Pepe'ye 1 milyon 750 bin Euro maaş, 1 milyon 600 bin Euro imza ücreti olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin Euro ödenecek. 3. yıldız ise Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu. 2.01'lik Nijeryalı dev santrfor Trabzon'un yeni gol umudu olacak.

KONTENJAN SORUNU

Yıldızları peş peşe kadrosuna katan Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.

OYUNCU MEVKİ Teklic Orta saha Trezeguet Kanat Orsic Kanat Pepe Kanat Visca Kanat Fountas Kanat Onuachu Santrfor Koita Santrfor

Bordo-mavililer, kadroda düşünmediği Koita'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yeni transfer Orsic'in de lisansını çıkarmayacak. Yine yeni transferler stoper Fernandez ve orta saha Kourbelis'ten birinin ayrılığı da gündemde.

OYUNCU MEVKİ Denswil Stoper J.Fernandez Stoper Benkovic Stoper Larsen Sağ bek Mendy Orta saha Kourbelis Orta saha Bakasetas Orta saha Bardhi Orta saha

İlginizi Çekebilir Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe şehre geldi

İlginizi Çekebilir Trabzonspor, Pepe'nin maliyetini açıkladı

İlginizi Çekebilir Trabzonspor Batista Mendy transferinin maliyetini KAP'a bildirdi