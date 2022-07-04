Trabzonspor, Trezeguet transferini KAP’a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, her konuda anlaşma sağladığı Trezeguet'nin transferiyle ilgili olarak KAP'a açıklama yaptı.
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, Aston Villa’nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Geçen sezon devre arasında Başakşehir’e kiralık olarak gelen 27 yaşındaki futbolcu, bordo mavili ekiple her konuda el sıkıştı. Trezeguet transferiyle ilgili KAP’a bildirim yapan Trabzonspor, “İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerini kullandı.
Mısırlı futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması ve bordo mavili ekibin Slovenya’daki kampına dahil olması bekleniyor.