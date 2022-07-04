Trabzonspor, Trezeguet’nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Aston Villa'dan transfer edilen Trezeguet'nin sözleşme detaylarını KAP'a açıkladı.

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Geçen sezon devre arasında Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Trezeguet, Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada oyuncunun bonservis ücreti için ödenecek rakam belirtilmezken, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna her yıl 1 milyon 550 bin euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

TRABZONSPOR’DAN KAP’A TREZEGUET AÇIKLAMASI

“Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır.”