Trabzonspor, Trezeguet’yi bitiriyor!

Trabzonspor yönetimi, Trezeguet'nin menajeriyle İstanbul'da konuştu, yıllık 2.5 milyon Euro’ya prensip anlaşmasına vardı. Aston Villa da üç taksitte 3.5 milyon Euro’ya onay vermek üzere...

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Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Jens Larsen'i transfer eden, Stefano Denswil ile de nikâh tazeleyen Trabzonspor'un sıradaki bombası Trezeguet… Bonservisi Aston Villa'da olan, geçen sezonu Başakşehir'de tamamlayan Mısırlı kanat oyuncusunun transferi imzaya kaldı.

Bordo-mavili yönetim, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüştü. 27 yaşındaki futbolcuyla 2.5 milyon Euro üzerinden üç sezonluk prensip anlaşmasına varıldı. Aston Villa ile pazarlıklar sürüyor. İngiliz ekibinin istediği 4 milyon Euro'ya karşı 3.5 milyon Euro öneren Trabzonspor, ödeme taksitleri konusunda görüşmelerine devam ediyor.

Trezeguet, 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu.

UMUT SÜRÜYOR!

Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok'un Trabzonspor'a transferinde inişli çıkışlı bir süreç yaşanıyor. 20 golle krallık tacını takan futbolcunun kulübü Lorient yeşil ışık yaktı. Umut ise beklemek istiyor ve henüz net yanıt vermedi. Trabzonspor, 25 yaşındaki golcüyle yarın yeniden görüşecek.

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