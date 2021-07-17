Trabzonspor Türk asıllı Fin futbolcunun peşinde | Kasper Kaan Kairinen

TRABZONSPOR futbolcu izleme komitesi, genç bir ismi yönetime önerdi: Kasper Kaan Kairinen. 22 yaşında, 1.86 boyundaki futbolcu, orta sahada ve 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Babası Türk annesi Fin olan genç oyuncu için Norveç kulübü Lillestrom 500 bin Euro bonservis bedeli isterken bordo-mavililer rakamı 350 bin Euro'ya düşürmeye çalışıyor. Karadeniz ekibi bonservisi elinde olan 22 yaşındaki orta saha Mehmet Özcan'ın da peşinde. Geçen sezon Verona'da kiralık oynayan stoper Mert Çetin ve Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile temaslar da sürüyor.

SOL BEKE MELİNG

ABDULLAH Avcı, sol beke Birger Meling'i istiyor. Trabzon'un hocasının, Norveçli futbolcunun transferi için Başkan Ahmet Ağaoğlu ile de görüştüğü belirtiliyor. Fransa Ligue 1'de küme düşen Nimes'te forma giyen Meling takımından ayrılmak istiyor. Kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Fransız kulübü 3.5 milyon Euro'ya düştü. Bordo mavililer ise tavan fiyatını 2.5 milyon Euro olarak belirledi.