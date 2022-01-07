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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini de bitirdi!

Trabzonspor Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini de tamamladı. Polonyalı oyuncu Puchacz, sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a geliyor. 

Yayınlanma: 14:13 - 07 Ocak 2022 Güncellenme:
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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini de bitirdi!

Süper Lig’de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, devre arası transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kouassi ve Visca’nın ardından üçüncü transferine imza attırmaya hazırlanan Trabzonspor, Union Berlin’de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaştı. Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için yarın Trabzon’a gelecek.

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