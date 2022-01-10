Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Union Berlin'den 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz'ı 200 bin Euro bedel karşılığında kiraladı.

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Süper Lig lideri Trabzonspor, dün şehre gelen sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz’ın kiralandığını açıklandı. KAP’a yapılan bildirimde Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin’e kiralama bedeli için 200 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor, oyuncuya yarım sezon için 400 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

“Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz’ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”